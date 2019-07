Fonte: torinofc.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Doppia sessione di allenamento oggi a Bormio per il Torino FC. I granata hanno svolto un lavoro atletico e tecnico-tattico al mattino, mentre al pomeriggio la sessione è stata incentrata principalmente su esercitazioni tattiche e si è conclusa con una partitella a campo ridotto. Berenguer è uscito anzitempo in via precauzionale per un trauma contusivo alla gamba sinistra.