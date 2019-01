Torino, emergenza a centrocampo: le ipotesi di formazione per la Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultime sull'emergenza a centrocampo del Torino direttamente da Tuttosport. Nonostante sia filtrata la notizia confortante secondo la quale Baselli sarà arruolabile per Roma, infatti, la mediana granata resta comunque in chiara difficoltà: Rincon negli ultimi giorni è risultato l’unico sopravvissuto di un reparto che in vista di Roma non potrà avvalersi di Meité (squalificato) e quasi sicuramente di Lukic. Due le ipotesi al vaglio: una prevederebbe l’utilizzo del 3-4-1-2, con De Silvestri o Ola Aina a destra, Ansaldi a sinistra e Rincon assieme a Baselli. In questo caso, in avanti, Iago Falque agirebbe alle spalle del tandem Belotti- Zaza. L’alternativa è ovviamente il 3-5-2. A meno che Mazzarri non decida di lanciare Adopo, che alla luce dell’emergenza venuta a determinarsi a centrocampo transiterà dalla Primavera alla prima squadra, una soluzione porterebbe all’impiego di Ansaldi sulla linea mediana. Sempre con l’utilizzo di Baselli e Rincon a completare il reparto.