Torino, ipotesi Dacia Arena per i preliminari di Europa League

Altra ipotesi per il Torino di Walter Mazzarri in vista dei preliminari di Europa League. La presenza del concerto della coppia Pausini-Antonacci all'Olimpico-Grande Torino costringe i granata a chiedere ospitalità per la prima gara europea della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Il Messaggero Veneto la società ha già inviato la richiesta all'Udinese per giocare alla Dacia Arena. I bianconeri, nei prossimi giorni, valuteranno la proposta da parte dei granata.