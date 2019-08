© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Niente doppietta all'esordio in campionato per Simone Zaza. L'attaccante ex Valencia dopo aver siglato la rete del vantaggio sul Sassuolo è stato protagonista, suo malgrado, del raddoppio granata, deviando in porta un tiro di Andrea Belotti.

Regolamento alla mano, infatti, nonostante le prime indicazioni post martita, il gol in questione non è da assegnare a Zaza bensì al Gallo Belotti perché in caso di deviazione involontaria su tiro nello specchio della porta di un compagno l'eventuale realizzazione è da attribuire all'autore del tiro e non della deviazione.