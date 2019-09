Torino-Lecce, la moviola de La Gazzetta: "Il penalty è quello sul Gallo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questa i principali casi di moviola, a cura de La Gazzetta dello Sport, in merito alla gara tra Torino e Lecce terminata col risultato di 2-1 in favore della squadra di Liverani:

- Al 53’ - si legge - Belotti mette in rete dopo che Gabriel si è opposto ad un primo tentativo. Tutto inutile, l’assistente Imperiale ha alzato la bandierina. Chiamata difficile, ma corretta. Belotti è imbeccato da Zaza, che serve un assist sporcato da un tocco di un avversario: è solo una deviazione, non una giocata intenzionale che avrebbe rimesso in gioco Belotti. Il Var conferma, rete annullata.

- Al 56’ Giua - continua La Gazzetta dello Sport - assegna un rigore al Torino per un contatto tra Tabanelli e Zaza. Il centrocampista del Lecce trattiene appena l’attaccante granata, che poi si lascia cadere, anche sulla pressione del compagno Bonifazi, che sembra decisiva. Penalty molto esagerato, ma non è un errore tale da scomodare la Var.

- Al 95’ altro contatto in area del Lecce, sempre tra Rispoli e Belotti. In questo caso, pur tenendosi a vicenda, la trattenuta di Rispoli è più prolungata. Giua però non indica il dischetto, mentre il Var Di Paolo con una chiamata al limite gli suggerisce la review. A quel punto, tutti si aspettano il rigore ma l’arbitro non cambia idea. Sbagliando, anche in questo caso.