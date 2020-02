vedi letture

Torino, Millico sta meglio e cerca spazio: l'obiettivo è convincere Longo

Con i problema alla schiena che lo stanno pian piano lasciando in pace l'esterno del Torino, Vincenzo Millico, è pronto a ritagliarsi spazio nell'attacco granata. Il giovane vuole convincere Longo a dargli qualche chance in più, magari già a partire dalla gara contro il Napoli in programma per sabato sera al San Paolo. A riportarlo è Tuttosport.