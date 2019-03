Sessione pomeridiana per il Torino al Filadelfia con un allenamento sul campo secondario. Dopo il riscaldamento Walter Mazzarri ha diretto una seduta che ha coinvolto tutti gli elementi a disposizione: per Belotti e compagni esercitazioni a tema e programma tecnico-tattico. Domani in calendario un allenamento mattutino. Lo riporta il sito ufficiale dei granata.