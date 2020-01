© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sessione pomeridiana per il Torino, in vista della partita di domani sera a San Siro contro il Milan per i quarti di finale ad eliminazione diretta della coppa Italia. Dopo il riscaldamento - riporta la nota ufficiale del club granata - Walter Mazzarri ha fatto svolgere esercitazioni tecniche che si sono concluse con una partita a tempo e campo ridotti, a ranghi misti. Simone Edera è uscito anzitempo per un dolore improvviso al ginocchio sinistro che verrà approfondito nei prossimi giorni. L’attaccante non sarà pertanto convocato ed è già rientrato a Torino.