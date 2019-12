© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L’ultima grana per il Torino è scoppiata in Curva Primavera. Dove gli scontri con i tifosi interisti - fatti entrare in un settore occupato dai granata e animato pure dalla nutrita presenza di donne, anziani e bambini, oltretutto senza i dovuti controlli -, hanno prodotto una serie impressionante di problemi. La questura di Torino evidenzia Tuttosport, ha deciso di procedere con misure straordinarie per la vigilia della trasferta di Verona (si gioca domani alle 12.30 al Bentegodi): sarà una squadra sotto scorta, quella che oggi si avvicinerà alla prova di Verona, a una gara nella quale i granata potranno centrare il quarto successo nelle ultime cinque partite. Previsto un mezzo blindato delle forze dell’ordine, per garantire la sicurezza nel corso dell’allenamento di rifinitura, oltre alla presenza di uomini della polizia locale. Dopo il pranzo, che sarà allestito nella sala Ferrini dello stadio Olimpico Grande Torino, il gruppo sarà scortato attorno alle 15 alla stazione di Porta Nuova, da dove è prevista la partenza per il Veneto.