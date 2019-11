Torneo Uefa: l'Italia U15 batte in scioltezza il Portogallo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Buona la prima per l'Italia under 15 al Torneo Uefa che si sta svolgendo all'Algarve. Nella gara d'esordio del Torneo Uefa gli azzurrini si impongono per 4-1 sul Portogallo che segna solo sul finale il goal della bandiera. Allo stadio Municipale di Albufeira si terrà anche il secondo incontro contro la Spagna, vincente a sua volta con la Finlandia, domenica alle ore 12.00.

Queste le parole del ct Patrizia Panico a fine gara: "Prima che scendessero in campo ho detto loro di non preoccuparsi e di giocare tranquilli, di avere il coraggio di osare - commenta al sito ufficiale della FIGC - Sono stati molto bravi, sia i ragazzi che hanno giocato dall’inizio sia chi entrato a partita in corso, soprattutto a tenere alto il ritmo. Il Portogallo è una grande squadra e, anche se abbiamo vinto con tre gol di scarto, è stata una partita combattuta”. E sulla sfida imminente alla Spagna aggiunge: "Sarà un’altra partita importante per la crescita del gruppo, cercheremo di mettere un altro mattoncino nella costruzione della squadra”.

Torneo Uefa under 15

Italia-Portogallo 4-1

reti: Marconi (I), rig. Di Maggio (I), Martins (I), Leone (I), Rodrigues (P).