© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Sarà un match valido soltanto per la cronaca, quello tra l'Italia under 15 e la Finlandia quest'oggi alle ore 12.00 presso lo Stadio Municipale di Parchal. Gli azzurrini hanno infatti battuto per 1-0 la Spagna nell'incontro domenicale aggiudicandosi il Torneo Uefa. A decidere il match un goal del laziale Troise su punizione.

Torneo Uefa U15 seconda giornata

Italia-Spagna 1-0

rete: 33' Troise (I)

Terza giornata 26 novembre

Ore 12: ITALIA-Finlandia (Stadio Municipale di Parchal)

Ore 12: Portogallo-Spagna (Stadio di Algarve)

Classifica

Italia 6

Spagna 3

Portogallo 3

Finlandia 0