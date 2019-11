© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Sarò di parte". Moreno Torricelli, raggiunto da Tuttosport, sceglie la Juventus del 1996 come quella con la rosa più competitiva di sempre: "Per me la nostra è la Juve più forte. Abbiamo preso alcune batoste, ma siamo arrivati sempre in fondo. Certo, la squadra di oggi ha tutte le carte in regole per emularci".