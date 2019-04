Tottenham, gaffe stadio: in grafica gli Spurs restano a Wembley

Il Tottenham deve ancora abituarsi al proprio nuovo stadio. Ieri la squadra londinese ha esordito in Champions League al Tottenham Hotspur Stadium, ma in grafica è andato un altro stadio: Wembley, che fino a poche settimane fa ha ospitato le gare casalinghe degli Spurs.

New Tottenham stadium: Spurs forget they’re at back at home with Champions League caption gaffe https://t.co/ckd6mr4QX1 pic.twitter.com/0TeNZcqReP

— Chochilino (@ChochilinoRadio) 10 aprile 2019