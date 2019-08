Tounkara si congeda dalla Lazio: "Grazie di tutto, seconda famiglia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mamadou Tounkara è un nuovo calciatore della Viterbese. L'annuncio ufficiale è arrivato proprio oggi, con l'attaccante spagnolo che lascia così il club biancoceleste dopo ben sette anni. Questo il commovente saluto del classe '96 alla Lazio su Instagram: "Da quando molti anni fa sono arrivato qui nella Lazio è stato un viaggio lungo e intenso ma è stato sempre accompagnato dall’amore che ho per questa maglia. Oggi per me è arrivato il momento di andare via e di ringraziarvi, perché tutti voi mi avete insegnato qualcosa di importante, nessuno escluso. Saluto infine i miei compagni, diventati per me una seconda famiglia insieme a tutte quelle persone che lavorano a Formello ogni giorno e che non mi hanno fatto mai mancare nulla. Grazie LAZIO che con il tuo calore mi hai sempre riempito il cuore e permesso di non arrendermi MAI anche nei momenti più difficili! Vi voglio bene. Siete stati la mia FORZA. GRAZIE".