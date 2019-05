Tramezzani sul Napoli: "Per colmare il gap prenda esempio dalla Juve"

Paolo Tramezzani, attuale tecnico dell'APOEL Nicosia nonché ex difensore di Inter, Piacenza e Atalanta, ha parlato a Radio Kiss Kiss: "Per colmare il gap con la Juventus, e non parlo solo del Napoli, bisogna prendere esempio dai migliori, che in Italia sono gli stessi bianconeri. La programmazione è fondamentale e sono convinto che con la scelta di Ancelotti l'obiettivo sia proprio quello di alzare l'asticella anche sotto questo punto di vista".