Troppi tweet. Asprilla viene operato alla mano

Faustino Asprilla operato alla mano per... troppi Tweet. No, non è uno scherzo. Il colombiano ex Parma è finito in ospedale dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Asprilla, dopo un uso smodato del noto social network, ha avuto delle complicazioni alla mano. Lo stesso giocatore, tanto per cambiare, ha usato un cinguettio per comunicare il suo stato di salute a tutti i suoi follower: "La mia mano è stata incasinata dopo l'invio di tanti tweet - ha scritto Asprilla - sono sulla strada del recupero dopo l'intervento chirurgico alla mano"

No todo es rumba, por acá ando en recuperación de una cirugía en una mano, espero estar listo para el picaíto en San Andrés junto a los @nicolasgob, @aristigol09, @JJTrellezV y los que se apunten.

Se me jodio la mano de tanto tuitiar. pic.twitter.com/QbsxeuNgwS — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) October 10, 2019