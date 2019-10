Turchia, Yilmaz: "Non è solo calcio, in campo per il nostro Paese"

© foto di Dimitri Conti

"Non è solo calcio, siamo andati in campo pensando alla situazione travagliata del nostro Paese". Burak Yilmaz, intervistato in patria dopo l'1-1 della Turchia in Francia, parla così: "Possiamo essere sconfitti o vincere, ma c'è una generazione bellissima. Siamo pronti per giocare gli Europei. Non è facile giocare lontano da casa, ma tutto il popolo turco e Allah si compiacciono di noi. Il calcio è un elemento che può renderci felici in questo periodo".