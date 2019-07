© foto di Giacomo Morini

Ted Van Leeuwen, ds del Twente, ha commentato ai microfoni ufficiali del club olandese il ritorno di Rafik Zekhnini, preso nuovamente in prestito dalla Fiorentina: "Ci è voluto un sacco di tempo, capacità persuasiva e tenacia per riuscire a convincere la Fiorentina a lasciare Rafik ancora un altro anno a giocare qui. Alla fine però la nostra pazienza è stata premiata. Siamo molto felici del suo arrivo perché ha una lunga strada da percorrere, ma ha anche il potenziale per arrivare ad un livello molto alto. Serve lavorare ancora molto su di lui, ma alla Fiorentina hanno capito che qui al Twente possiamo offrire le migliori opportunità. Possiamo farlo sviluppare in modo ottimale. Anche Zekhnini stesso è stato importante per chiudere l'affare, facendo capire alla Fiorentina quanto volesse rimanere a giocare con noi".