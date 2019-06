U21, Montipò sull'Europeo: "Un bene avere tanta pressione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si avvicina l'Europeo di categoria per l'Under 21. Giornata di conferenza a Casteldebole per i tre portieri convocati dal ct Gigi Di Biagio, Lorenzo Montipò ha risposto a chi gli ha chiesto del ballottaggio tra i pali e di altri aspetti legati alla competizione che inizierà a breve.

Come vivete l'assenza di un titolare? "Chi va in campo verrà sostenuto dagli altri due".

Tutto esaurito per domenica. Questo vi mette più pressione? "Avere questa maglia addosso ti dà sempre qualcosa in più. In una competizione come questa, per la prima volta in Italia per giunta, diventa ancora più importante. Ma è un bene avere così tanta pressione".