Udinese, i convocati di Gotti per la sfida contro il Sassuolo: ultima per Fofana e De Paul

Il tecnico dell'Udinese, Luca Gotti, ha diramato la lista dei convocati per la partita contro il Sassuolo. Ultima per Seko Fofana che ha già salutato i compagni di squadra, così come per Rodrigo De Paul, anch'egli destinato ad altri lidi.

PORTIERI: Musso, Nicolas, Perisan

DIFENSORI: Samir, Troost-Ekong, Ter Avest, Stryger Larsen, Mazzolo, Zeegelaar, De Maio

CENTROCAMPISTI: Fofana, De Paul, Walace, Sema, Ballarini, Palumbo, Lirussi

ATTACCANTI: Okaka, Lasagna, Nestorovski, Oviszach, Compagnon