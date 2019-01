© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Continua il percorso di avvicinamento alla sfida di domenica prossima contro la Fiorentina per i bianconeri di Mister Davide Nicola, impegnati in una serie di doppi allenamenti programmati a partire dalla giornata di ieri.

Mattinata dedicata in buona parte a lavori di tecnica dinamica e di simulazione di situazioni di gioco specifiche. Nell'ultima fase della seduta, divisi in due squadre, i giocatori si sono affrontati in diverse partite a campo ridotto.

Pomeriggio che, a differenza di ieri, è stato dedicato ad un lavoro in palestra per tutti i ragazzi, ad eccezione di Kevin Lasagna, esentato questa mattina dalle partite, che ha svolto un lavoro individuale sul campo 2 del Centro Sportivo Bruseschi.