Udinese al lavoro quest'oggi, con un lavoro di scarico per i giocatori titolari nella gara contro il Parma. Il resto del gruppo - riporta la nota ufficiale del club - è sceso regolarmente in campo al Bruseschi. In avvio di seduta, dopo il riscaldamento, partitelle a tema a campo ridotto, prima di proseguire il lavoro con un focus sulla fase di finalizzazione. Da segnalare il ritorno in campo di Samir che ha sostenuto una seduta personalizzata sul rettangolo verde ed è sulla via del recupero dopo l'intervento al menisco del ginocchio sinistro del mese scorso.