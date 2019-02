UEFA a lavoro per l'eliminazione della regola sui gol in trasferta

© foto di Gaetano Mocciaro

Il VAR sembra aver aperto le porte al cambiamento nella UEFA. Dopo la tecnologia per valutare le azioni a gara in corso, a breve potrebbe arrivare una modifica alla regola del "gol in trasferta". Come riporta La Stampa la UEFA ha istituito una commissione apposita, sulla spinta del presidente della federcalcio polacca Zbigniew Boniek, per valutare l'eliminazione della regola che vuole il gol in trasferta valere doppio ai fini della qualificazione al turno successivo delle coppe europee. "Aveva senso quando ogni nazione giocava con palloni diversi - spiega l'ex calciatore di Roma e Juventus - , quando i campi avevano dimensioni variabili, quando non si sapeva nulla nel posto dove si andava a giocare. Parliamo di un’altra era. Oggi è solo un’ingiustizia".