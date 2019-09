© foto di Daniele Buffa/Image Sport

UEFA per l'ambiente. Il presidente Aleksander Ceferin ha annunciato oggi a Lubiana un massiccio investimento per contrastare il cambio climatico, in vista di Euro 2020: verranno piantati 50 mila alberi in ognuno dei 12 paesi che ospiteranno il torneo, fra cui l'Italia. Inoltre, la UEFA investirà in progetti di energia rinnovabile per compensare alle 405mila tonnellate stimate di emissioni di carbonio prodotte da tifosi e staff UEFA per gli spostamenti durante il torneo.