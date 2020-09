UEFA, tutti i candidati per i premi di allenatore e calciatore della scorsa stagione

La UEFA ha annunciato oggi i nomi dei candidati selezionati per i premi UEFA della stagione 2019/20. I premi verranno consegnati durante la cerimonia del sorteggio della fase a gironi della UEFA Champions League 2020/21, che si svolgerà giovedì 1 ottobre.

Nella stessa occasione e per la prima volta, la UEFA premierà anche gli allenatori che hanno avuto il maggiore impatto nella scorsa annata, con i premi UEFA Men's Coach of the Year e UEFA Women's Coach of the Year.

Giocatore dell'anno UEFA

Per il premio maschile, la rosa dei tre giocatori è stata selezionata da una giuria composta da 80 allenatori dei club che hanno partecipato alle fasi a gironi di UEFA Champions League e UEFA Europa League 2019/20, insieme a 55 giornalisti di ciascuna delle squadre UEFA.

Agli allenatori e ai giornalisti è stato chiesto di selezionare una rosa di tre giocatori assegnando rispettivamente cinque punti, tre punti e un punto a ciascuno di essi. Il risultato finale si è basato sul numero totale di voti espressi dagli allenatori e dai giornalisti. Agli allenatori non era permesso votare per i giocatori della propria squadra.

I tre giocatori che hanno ottenuto il maggior numero di punti complessivi, in ordine alfabetico, sono: Kevin DE BRUYNE (Belgio - Manchester City FC), Robert LEWANDOWSKI (Polonia - FC Bayern München) e Manuel NEUER (Germania - FC Bayern München).

Calciatrice dell'anno UEFA

Per il premio femminile, la rosa dei tre giocatori è stata selezionata da una giuria composta dagli allenatori delle otto squadre che hanno partecipato alla fase finale di UEFA Women's Champions League 2019/20, insieme agli allenatori delle 12 Nazionali meglio posizionate nel ranking UEFA. Fanno parte della giuria anche venti giornaliste specializzate nel calcio femminil.

Analogamente al riconoscimento maschile, agli allenatori e ai giornalisti è stato chiesto di selezionare una rosa di tre giocatrici, assegnando rispettivamente cinque punti, tre punti e un punto a ciascuno di essi. Il risultato finale si è basato sul numero totale di voti espressi dagli allenatori e dai giornalisti. Agli allenatori non era permesso votare per i tesserati della propria squadra.

Le tre giocatrici che hanno ottenuto il maggior numero di punti complessivi, in ordine alfabetico, sono: Lucy BRONZE (Inghilterra - Olympique Lyonnais, ora al Manchester City Women FC), Pernille HARDER (Danimarca - VfL Wolfsburg, ora al Chelsea FC Women) e Wendie RENARD (Francia - Olympique Lyonnais).

Allenatore dell'anno UEFA maschile e femminile

Per il premio allenatore maschile, la rosa dei tre allenatori è stata selezionata da una giuria composta da 80 allenatori dei club che hanno partecipato alle fasi a gironi di UEFA Champions League e UEFA Europa League 2019/20, insieme a 55 giornalisti di ciascuna delle squadre UEFA.

Agli allenatori e ai giornalisti è stato chiesto di selezionare una rosa di tre allenatori assegnando rispettivamente cinque punti, tre punti e un punto a ciascuno di essi. Il risultato finale si è basato sul numero totale di voti espressi dagli allenatori e dai giornalisti. Gli allenatori non potevano votare per loro stessi.

I tre allenatori che hanno ottenuto il maggior numero di punti complessivi, in ordine alfabetico, sono: Hans-Dieter FLICK (Germania - FC Bayern München), Jürgen KLOPP (Germania - Liverpool FC) e Julian NAGELSMANN (Germania - RB Leipzig ).

I tre allenatori di calcio femminile che hanno ottenuto il maggior numero di punti complessivi, in ordine alfabetico, sono: Lluís CORTÉS (Spagna - FC Barcelona), Stephan LERCH (Germania - VfL Wolfsburg) e Jean-Luc VASSEUR (Francia - Olympique Lyonnais) .