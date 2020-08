Ultimi 90 minuti per la salvezza, Torrente sul Genoa: "Sarà fondamentale rimanere compatti"

Intervistato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’ex difensore del Genoa Vincenzo Torrente ha parlato della lotta salvezza a distanza con il Lecce: "Sarà fondamentale rimanere compatti. Mancano 95 minuti, serve unità per far sì che le cose vadano per il meglio. Mi spiace molto che non ci siano i tifosi: in questa occasione, lo dico per esperienza, l’aiuto della gradinata Nord sarebbe stato fondamentale".