A sorpresa, la donna dello sport più twittata del 2019 è stata Megan Rapinoe, calciatrice fresca vincitrice del Pallone d'Oro non che campionessa del Mondo con gli Stati Uniti. Il calcio femminile dunque conquista anche i social, con la statunitense che ha preceduto grandi campionesse di altri sport come Serena Williams e Naomi Osaka. Al quarto e al settimo posto, figurano altre due calciatrici: la connazionale della Rapinoe Alex Morgan e la brasiliana Marta. Ecco la classifica completa:

The Top 10 most Tweeted about female athletes in 2019, according to @TwitterSports.

1. Megan Rapinoe

2. Serena Williams

3. Naomi Osaka

4. Alex Morgan

5. Simone Biles

6. Becky Lynch

7. Marta

8. Ronda Rousey

9. Maria Sharapova

10. Katelyn Ohashi pic.twitter.com/26Xve9mGEz

— Front Office Sports (@frntofficesport) December 10, 2019