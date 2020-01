© foto di Federico De Luca

Giulio Migliaccio riabbraccia la città di Palermo. Appuntamento al 24 marzo 2020 presso il Circolo Nautico Costa Ponente, dove in occasione della Palermo Football Conference l’ex centrocampista rosanero, oggi dirigente dell’Atalanta, riceverà il premio “Una vita per il Calcio” realizzato da The Draft by Infinity Global Sports in sinergia con Conference403. È possibile accedere alla manifestazione acquistando il ticket attraverso la pagina Facebook di Conference403, così facendo si contribuirà ad aiutare l’Oratorio Santa Chiara di Palermo. Al termine della manifestazione che vedrà coinvolti procuratori sportivi, dirigenti e allenatori, si terrà un sorteggio maglie il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza alla struttura salesiana diretta da Don Enzo Volpe. La manifestazione è realizzata da Conference403 in sintonia con AvvocatiCalcio e l’Istituto Salesiano Don Bosco Ranchibile di Palermo.