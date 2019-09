Under 21, l'Italia deve inseguire l'Irlanda. Svezia, non basta Svanberg

© foto di Federico Gaetano

Successo dell'Irlanda per 3-1 sulla Svezia nell'altro incontro del Gruppo 1 di qualificazione agli Europei Under 21 che si terranno nel 2021 in Ungheria e Slovenia. Le due squadre sono inserite nello stesso raggruppamento dell'Italia. Non è bastato agli scandinavi il vantaggio firmato dal bolognese Svanberg, con gli irlandesi a segnare 3 reti nella ripresa.

Questa la classifica:

Irlanda 9 (3 partite)

Islanda 6 (2)

Italia 3 (1)

Svezia 0 (1)

Armenia 0 (2)

Lussemburgo 0 (3)