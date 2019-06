Valcareggi su Chiesa-Juve: "Come dire no? Non si vive di rimpianti"

A Sky Sport, parla l'agente Furio Valcareggi, a proposito della trattativa tra Federico Chiesa della Fiorentina e la Juventus. "Come può dire di no? Non puoi vivere di rammarichi nella vita, solo un uomo è riuscito a rifutare la Juventus, Giancarlo Antognoni, con dei rischi incredibili. Non ha mai giocato la Coppa Campioni, non ha mai vinto lo Scudetto ma ora si rende conto che a Firenze ogni giorno è il suo compleanno".