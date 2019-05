Valencia, Marcelino: "È il mio primo titolo, sono contento. Grazie ai tifosi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Valencia Marcelino è intervenuto in zona mista dopo il successo dei Taronges in finale di Copa del Rey contro il Barcellona: "In questo momento sono l'uomo più felice del mondo. È il mio primo titolo e sono contento. Ci sono volute sette semifinali per raggiungere una finale. Il merito è dei tifosi, dei giocatori e dello staff tecnico. Ringrazio anche la mia famiglia. Nel calcio le cose cambiano in fretta, l'anno scorso è stato fantastico, in questa stagione abbiamo iniziato male ma i giocatori non si sono disuniti e mi hanno permesso di vincere un titolo".