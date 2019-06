Venezuela, Dudamel: "Abbiamo combattuto su ogni pallone"

© foto di Nicolò Zangirolami/Image Sport

Il pareggio contro il Perù, maturato nonostante l'inferiorità numerica nel finale di partita, lascia ottimismo in casa Venezuela. Lo ribadisce il tecnico Rafael Dudamel, che ha colto segnali positivi nell'atteggiamento della squadra. Queste le sue parole nel post partita, con uno sguardo anche all'avversario del prossimo turno di Copa America:

"Mi è piaciuto quando abbiamo combattuto su ogni pallone e abbiamo saputo soffrire. Abbiamo saputo gestire gli ultimi minuti in cui avevamo un uomo in meno, giocando con intelligenza e abilità, senza alcun impeto eccessivo.

Contro il Brasile dovremo giocare con rispetto, ammirazione, sicurezza e senza alcun tipo di complesso. Affronteremo uno degli avversari migliori al mondo. Ci divertiremo, cercando di essere competitivi e di imparare. Fisicamente sono molto forti, questo Brasile modernizzato svolge un gioco ammirevole".