L'ex centrocampista della Sampdoria Simone Vergassola, ha parlato a Radio Sportiva del momento della sua ex squadra: "Mi fa male vedere la Sampdoria laggiù in classifica. Dopo una settimana da Ranieri non ci si può aspettare chissà cosa, ma hanno fatto un buon punto. Speriamo poi che anche i risultati arrivino e si riesca a venire fuori da laggiù in fondo: sono fiducioso e faccio il tifo per la Samp. Purtroppo quando c'è un po' di confusione a livello societario, anche inconsciamente la squadra ne risente, perché i giocatori sono umani. Di Francesco è un ottimo allenatore, ma quando parti male entri in un tourbillon e tutto si complica. La rosa della Sampdoria non vale l'ultimo posto in classifica, ma a metà classifica ci può stare".