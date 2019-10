© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sospiro di sollievo in casa Lazio per Luis Alberto e pure per Lazzari. Lo spagnolo - sottolinea Il Messaggero - non ha nulla nonostante abbia terminato la tiratissima partita con l’Atalanta con qualche problemino muscolare. Il trequartista ha partecipato alla seduta defatigante, quindi per giovedì in Europa League sarà a disposizione. Stessa situazione per Lazzari che non era presente sul terreno di gioco, ancora a causa per l’attacco di gastroenterite accusato prima della gara di campionato.

Verso il Celtic - Per la partita con gli scozzesi, Inzaghi ha alcune idee, tra queste anche quella di confermare Cataldi a centrocampo dopo la sontuosa prestazione di domenica. Con lui si rivedrà Leiva, con uno tra Luis Alberto e Milinkovic a riposare. Chance per Vavro e Bastos in difesa e Caicedo in avanti.