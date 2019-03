Viareggio Cup - Trionfo Bruges: 3-0 all'Inter, cadono i campioni in carica

Fonte: Inviato a La Spezia

Finisce ai quarti l’avventura dei campioni in carica. Al “Ferdeghini” di La Spezia è il Bruges la prima semifinalista della 71a Viareggio Cup dopo aver battuto i nerazzurri per 3-0. Rosa ridotta all’osso per Armando Madonna che, fra gli impegni delle nazionali, la squalifica di Ballabio e l’infortunio di D’Amico nella gara inaugurale del torneo, può contare solo 18 effettivi.

MEGLIO IL BRUGES - Dopo quarantasecondi Schirò semina il panico in area di rigore, scambia con Gianelli sul lato destro e calcia subito verso la porta ma il pallone si spegne sopra la traversa. Al quinto minuto belgi sorprendentemente in vantaggio con un cross dalla destra deviato sfortunatamente da Gianelli alle spalle di Pozzer. L’Inter accusa il colpo e al nono una sponda di De Kuyffer libera al tiro Cambier ma la sua conclusione si perde alta sopra al traversa. Al 28’ sussulto dell’Inter con Burgio che scende sulla sinistra e crossa al centro, Lammens sbaglia l’intervento in uscita ma non c’è nessun giocatore nerazzurro ad approfittarne. Alla mezzora ancora Bruges con Van der Bremt che se ne va sulla destra e serve in area De Kuyffer il cui colpo di testa è preda di Pozzer in tuffo.

DOPPIA OCCASIONE PER MULATTIERI, VOET SFIORA IL 2-0 - A dieci dal riposo l’occasione più ghiotta per i ragazzi di Armando Madonna ancora grazie a Schirò che pennella per Mulattieri ma sul colpo di testa dell’ex Spezia Lammens è prodigioso a mettere in corner. Pochi istanti più tardi è ancora Mulattieri a colpire di testa dall’interno dell’area di rigore dopo un traversone di Gianelli ma ancora una volta l’estremo difensore del Bruges blocca a terra. Prima del riposo il team di De Mil sfiora il raddoppio con Voet che calcia debolmente in seguito ad un calcio d’angolo, Pozzer riesce a bloccare.

IL BRUGES LA CHIUDE CON APPIAH E DE WOLF - La prima occasione della ripresa arriva grazie all’ennesima iniziativa di Schirò che esplode il sinistro dalla distanza impegnando Lammens in tuffo. Al 26’ corner per il Bruges affidato a Van Acker: il suo cross è per la testa del neo entrato Appiah che stacca di testa e fa percorrere un brivido sulla schiena di Pozzer con il pallone di poco a lato. L’Inter spinge ma è poco precisa sotto porta e nella più classica delle ripartenze subisce il raddoppio. All’82’ Appiah parte sul filo del fuorigioco e dal limite dell’area fa partire un destro al volo ad incrociare che non lascia scampo a Pozzer. A quattro dalla fine i belgi dilagano: cross dalla destra di Van der Bremt per De Wolf che di testa firma il tris.

INTER-BRUGES 0-3

Reti: 5’ aut. Gianelli (I), 82’ Appiah, 86’ De Wolf.

Inter: Pozzer, Grassini (72’ Serpe), Nolan, Rizzo, Schirò, Vergani, Mulattieri (72’ Rossi), Gianelli, Burgio (63’ Attys), Van den Eyden, Demirovic (59’ Colombini). A disposizione: Dekic, Persyn, Milani. Allenatore: Armando Madonna.

Bruges: Lammens, Van der Bremt, De Ketelaere (89’ Van den Keybus), De Kuyffer (89’ Fadiga), De Wolf, Van Acker, Fuakala, Vervaque, De Cuyper, Voet, Cambier (63’ Appiah). A disposizione: Ciulla Dendoncker, De Clerck, Baeten, Shala. Allenatore: Rik De Mil.

Arbitro: Francesco Meraviglia di Pistoia.