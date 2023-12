TMW Inter, fatta per Buchanan: il canadese è atteso a Milano in settimana

Tajon Buchanan sarà un giocatore dell'Inter, ormai non sembra più esservi alcun dubbio. Il club nerazzurro ha definito la trattativa con i belgi del Bruges per il laterale canadese, destinato a prendere il posto di Juan Cuadrado nelle economie della squadra di Simone Inzaghi.

In settimana a Milano. Buchanan è atteso a Milano a stretto giro di posta. Il classe '99 potrebbe arrivare già il 3 gennaio, un giorno dopo la ripresa degli allenamenti dei nerazzurri, o al massimo il 4. In questo modo, potrebbe essere già convocato per la gara dell'Epifania, quando a San Siro arriverà l'Hellas Verona per la prima di campionato del 2024. Logico che poi sull'impiego, dall'inizio o a gara in corso, dovrà decidere il tecnico piacentino, che però porta a casa un innesto non di poco conto.

I numeri di Buchanan. In questa stagione, l'esterno, che costerà all'Inter poco meno di 8 milioni di euro e firmerà un contratto fino al 2028, ha giocato 20 partite con la maglia del Bruges, di cui 12 in campionato. Tre i gol e quattro gli assist, per un giocatore che ha iniziato la sua carriera da esterno offensivo e ha progressivamente arretrato il proprio raggio di azione. Il prossimo step, a tutta fascia, sarà alla corte di Inzaghi.