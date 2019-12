Fonte: ufficio stampa Vibonese

Il difensore della Vibonese Mariano Del Col coinvolto in un incidente stradale poco dopo l’allenamento mattutino a Vibo Marina nei pressi del cementificio (via senatore Parodi). Coinvolta un’altra auto con a bordo una donna. Sia il calciatore che la donna si trovano attualmente al pronto soccorso. Entrambi, stando ai primi controlli, non riporterebbero particolari problemi.