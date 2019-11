© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"La gente piange sempre, con 300mila pesos (circa 350 euro, ndr) si vive bene in Cile". Nel Paese sudamericano, in subbuglio per i disordini degli ultimi giorni, hanno fatto scalpore le (presunte) dichiarazioni di un autentico idolo come Arturo Vidal. Che però il centrocampista del Barcellona non ha mai pronunciato, e ci tiene a spiegarlo via Twitter: "C'è un sito che è famoso per pubblicare notizie false. Oggi è toccato a me, si sono inventati un'intervista al 100% falsa. Chi può pensare che io dica cose del genere? So che nessuna persona intelligente potrebbe crederci, però è un mio dovere chiarirlo e lo faccio qui. Saluti a tutti".