© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il centrocampista del Monaco, ex Milan, Tiemoue Bakayoko, ha parlato del tema legato al razzismo e della vicenda che ha riguardato Bernardo Silva e Mendy : "Sono sorpreso e scioccato che ancora si parli di questa faccenda. Sappiamo tutti che Bernardo e Ben (Mendy) sono molto uniti. Siamo stati compagni di squadra per tre anni e conosco il rapporto che c'è tra loro. Credo che sarebbe un vero peccato punirli per questa storia. Bernardo razzista? Sono talmente in disaccordo che non vorrei neanche rispondere a una domanda del genere. Sappiamo tutti che genere di persona è Bernardo, è un ragazzo adorabile e gentile, ha un grande cuore e non è razzista. Si sono sempre pizzicati a vicenda ma sempre in modo scherzoso e leale. Si sono sempre divertiti a prendersi in giro ma con simpatia l'uno verso l'altro. Ora si parla di razzismo tra di loro ma non posso crederci".