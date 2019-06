Fonte: Da Casa Milan, Antonio Vitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prime immagini di Zvonimir Boban a Casa Milan. L'ex dirigente della FIFA dalla scorsa settimana è tornato nel club rossonero per ricoprire il ruolo di Chief Football Officer del Milan. Oggi Boban era in sede ad operare per la squadra che verrà, come testimoniano le immagini raccolte dal nostro inviato. "Va tutto bene, sono molto contento", s'è limitato a dire il dirigente croato.