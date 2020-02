Violazione Daspo durante Inter-Milan: arrestato un capo ultras

E' Andrea Beretta, uno dei capi della curva nord dell'Inter

Fonte: Ansa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - Uno dei capi degli ultras della curva nord dell'Inter, Andrea Beretta, è stato arrestato dalla polizia dopo gli incidenti avvenuti domenica prima del derby Inter - Milan, durante i quali circa 200 tifosi hanno lanciato petardi e bottiglie di vetro contro le forze dell'ordine davanti allo stadio. Gli agenti della Digos lo hanno preso ieri, utilizzando lo strumento dell'arresto "in flagranza differita" che consente la cattura a seguito dell'analisi delle immagini.

Beretta, che ha precedenti per reati sportivi e due Daspo, è stato arrestato proprio in violazione degli obblighi di questi ultimi provvedimenti che ha ricevuto per gli scontri di Inter-Roma e Inter-Atalanta del 2017. Secondo il dispositivo, infatti, Beretta non avrebbe potuto essere nei pressi dello stadio entro tre ore dall'inizio e dalla fine di una competizione sportiva. Le immagini raccolte dalla polizia, invece, lo hanno immortalato circa due ore prima della partita, pochi minuti dopo gli scontri.