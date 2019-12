Vocalelli (Tuttosport): "Inter senza carattere. Fati prossimo Pallone d'Oro"

Notte amara, amarissima per l'Inter ieri a San Siro. Il Barcellona vince e per i nerazzurri evaporano le chance qualificazione agli ottavi di Champions League. Sulla sfida del 'Meazza' ha scritto Alessandro Vocalelli nel suo fondo su Tuttosport: "Il Barcellona ha disputato la sua onesta partita, fatta sempre di raffinata qualità e di palleggio prolungato, ma i nerazzurri sono clamorosamente mancati sul piano che pure doveva essere a loro più congeniale. Da mesi infatti - e giustamente - stiamo celebrando il carattere di una squadra a immagine del suo allenatore, capace di andare al di là delle difficoltà, degli infortuni, di un gioco che non sempre appare scintillante, spumeggiante. Ma sul piano del carattere, dicevamo, nessuno aveva dei dubbi su questa squadra. E invece l’Inter è mancata proprio su questo piano, cavalcando una partita in cui non sembrava si giocasse la Champions, con il ricco premio in milioni di euro per la società e la vetrina che assicura ai protagonisti. Invece di andare al galoppo, e di saltare gli ostacoli, l’Inter si è messa al trotto, aspettando il momento giusto per colpire. Così Lukaku ha sbagliato almeno tre gol a portata di mano, i centrocampisti non hanno affondato come potevano e la qualificazione è rimasta lì, in sospeso, finché il Barcellona non ha deciso di far vedere al mondo quel suo nuovo fenomeno. Un ragazzino di 17 anni appena compiuti - Ansu Fati - a cui ha da pochi giorni è stato rinnovato il contratto, fissando una clausola rescissoria di 400 milioni. [...] Due palloni giocati, così per entrare in clima partita, e, dopo aver chiesto e ottenuto il triangolo, ha piazzato un diagonale sul palo più distante, sorprendendo anche un portiere esperto come Handanovic. Insomma, visto che non c’era Messi - così come non c’erano parecchi altri titolari - visto che non c’era Messi dicevamo, il Barcellona ha voluto dimostrare di non doversi preoccupare di setacciare il pianeta calcio alla ricerca di un prossimo Pallone d’Oro. Probabilmente ce l’ha già in casa".