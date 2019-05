Week end di Primavera: ecco il programma Tv di Sportitalia

E’ in arrivo un grande e lungo week end di calcio giovanile sulle frequenze di Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky). La 27° giornata della stagione regolare del campionato Primavera 1 Tim sarà trasmessa, infatti, integralmente con dirette che partono venerdì e si concludono lunedì 6 maggio.

Di seguito la programmazione Sportitalia per la 27° giornata della Primavera 1 Tim:

Udinese-Juventus – Venerdì 3 maggio 2019 in diretta dalle ore 17

Telecronista Gabriele Schiavi. Commento tecnico Giuseppe Zuccarella

Milan-Empoli – Sabato 4 maggio 2019 in diretta dalle ore 11

Telecronista Francesco Letizia e bordocampo Giada Giacalone. Commento Jeda

Chievo-Inter – Sabato 4 maggio 2019 in diretta dalle ore 13

Telecronista Gabriele Schiavi. Commento David Sassarini

Napoli-Sassuolo – Sabato 4 maggio 2019 in diretta su Sportitalia HD Sky dalle ore 15

Telecronista Alessio Milone

Genoa-Fiorentina – Domenica 5 maggio 2019 in diretta dalle ore 10

Telecronista Matteo Gandini. Commento tecnico Marco Venturini

Roma-Cagliari – Domenica 5 maggio 2019 in diretta dalle ore 12

Telecronista Francesco Letizia. Commento tecnico Marco Martini

Palermo-Sampdoria – Lunedì 6 maggio 2019 in diretta dalle ore 15

Torino-Atalanta – Lunedì 6 maggio 2019 in diretta dalle ore 18,30