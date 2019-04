West Ham, Ogbonna fa 100 presenze in Premier: "Un onore"

© foto di FIGC/Image Sport

Angelo Ogbonna festeggia le cento presenze in Premier League con la maglia del West Ham. L'ex difensore di Inter e Juventus ha pubblicato un messaggio sul suo account Instagram. “Grazie a tutti per questo importante riconoscimento, sono onorato di giocare in Premier e in questo club storico, il West Ham”, le parole del calciatore che s'è trasferimento in Inghilterra nel 2015. Centesima raggiunta il 30 marzo scorso, nel match casalingo contro l’Everton, poi terminato 2-0 in favore degli ospiti.