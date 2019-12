© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Finisce con la quarta vittoria in sei gare l'avventura nella fase a gironi della Youth League dell'Atalanta U19 di Brambilla. Nell'ultimo match in casa dello Shakhtar finisce con la Dea vittoriosa per 2-1 grazie alla doppietta di Piccoli al 20' e al 53'. Sigillo della bandiera ucraina di Bondarenko al 62'.

Dea che passa dunque alla fase ad eliminazione diretta come prima nel suo girone. Assieme ai nerazzurri approdano al turno successivo anche Inter e Juventus. Unico eliminato il Napoli.