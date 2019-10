Youth League, che Atalanta: Manchester City battuto 3-1

Fonte: Dall'inviato al Manchester City Team Centre

Una prova di forza non indifferente, soprattutto dopo il possesso palla dei primi 12' che aveva spaventato più di qualcuno. L'Atalanta Primavera si trasforma e fa la voce grossa sul campo del Manchester City imponendosi 3-1 nella terza giornata di Youth League e riaprendo completamente il discorso qualificazione. Una partita perfetta o quasi, gestita al meglio dagli uomini di Brambilla, soprattutto nei minuti finali. Ora i nerazzurri salgono a quota 4 punti in classifica, ad uno dalla Dinamo Zagabria. Il passaggio del turno non è più un miraggio.

PRIMO TEMPO - Il Manchester City inizia subito con il piede premuto sull'acceleratore, solito possesso palla prolungato che mette in difficoltà l'Atalanta. Al 12' ci pensa Poveda a sbloccare il match: pallone arretrato sul dischetto del rigore, il numero 7 degli inglesi non sbaglia. I nerazzurri reagiscono e al 24' Cambiaghi spaventa Bazunu con un gran tiro al volo, ma il portiere dei Citizens devia in corner. Dopo pochi minuti la squadra orobica trova il gol del pareggio con Ghislandi, mentre al 31' sfiora il 2-1 con un tiro di Da Riva dalla distanza. Il primo tempo termina 1-1, con azioni e spettacolo da entrambe le parti.

SECONDO TEMPO - L'Atalanta sorprende subito i padroni di casa e dopo 4' trova il gol con Piccoli, abile a ribadire a rete un gran passaggio di Ghislandi. Il numero 7 è il vero protagonista della sfida insieme a Traoré, che quando inizia a trovare gli spazi spacca in due la difesa del City. Al 78' il numero 10 nerazzurro sorprende tutti e sigla il gol del 3-1: gli inglesi non reagiscono e la sfida si chiude con una grandissima vittoria per la compagine orobica.