Supercoppa Primavera, l'Atalanta vince e fa festa: 3-1 alla Fiorentina di Aquilani

L'Atalanta di Massimo Brambilla vince la seconda Supercoppa italiana Primavera della sua storia grazie al 3-1 in finale contro la Fiorentina. Match dominato dai nerazzurri nel secondo tempo, con le reti decisive di Vorlicky e Kobacki. Secondo ko consecutivo per la compagine viola, sconfitta al Gewiss Stadium già lo scorso anno.

IL MATCH - Ritmi subito alti da parte della Fiorentina, i viola partono con un corner a favore. L’Atalanta risponde presente, anche se in attacco Cortinovis e Kobacki non si intendono. Il numero 10 nerazzurro si mette in luce al 19’: rimpallo favorevole in area, Luci non esce e il trequartista orobico non sbaglia. La compagine viola prova a reagire, ma il mancino di Munteanu termina sul fondo. Al 36’ però arriva il pareggio: sul corner di Pierozzi succede di tutto in area, il pallone rimbalza su Cittadini e favorisce Agostinelli, che non sbaglia: 1-1 a pochi minuti dal termine del primo tempo.

Nella ripresa l’Atalanta alza subito il ritmo, Cortinovis sfiora la rete con una gran conclusione a giro. La Fiorentina risponde, ma la compagine viola non riesce ad impensierire Gelmi. Al 67’ la svolta del match: Kobacki si lancia nello spazio e prova la conclusione, il numero 7 trova il gol anche grazie alla deviazione di Dalle Mura. A quindici minuti dal termine Vorlicki sigla il 3-1 grazie alla conclusione dal limite, Luci non può farci nulla. Inutile la reazione viola (palo di Fiorini nel finale), l'Atalanta fa ancora festa al Gewiss Stadium.