Atalanta Primavera, Brambilla: "Non giocavamo da 96 giorni, questa vittoria vale doppio"

vedi letture

Massimo Brambilla, tecnico dell'Atalanta Primavera, ha commentato la vittoria in Supercoppa contro la Fiorentina: "Direi che il primo tempo la partita è stata equilibrata. Le due squadre dovevano capire in che condizione erano, sono 96 giorni che non giochiamo. All'inizio siamo stati un po' contratti e tesi, nel secondo tempo abbiamo spinto e creato, loro comunque ci hanno messo in difficoltà. I ragazzi si sono adattati a giocare un tipo di calcio a cui non sono abituati, si sono espressi bene. Non era facile".

Ora col primo trofeo in cassaforte è più semplice ripartire.

"Siamo contenti di essere tornati a giocare, mancava tanto il campo. Ora siamo partiti con questa vittoria, vale doppio. C’è voglia di giocare, arriviamo da un periodo particolare".

Zuccon ha creato diversi pericoli, come valuta la sua prestazione?

"Ha fatto bene, ha fatto l’esordio vincendo la Supercoppa. Meglio di così non si può, ha fatto bene come tutti gli altri".

La gara è stata vinta anche grazie la compattezza.

"Oggi era una partita di difficile interpretazioni, c'erano poche certezze. Era un anno che non giocavano, è una squadra di qualità che ha bisogno di fare esperienza. Bisogna avere pazienza, hanno bisogno di mettersi in mostra e fare esperienza".