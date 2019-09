© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ottimo avvicinamento all'incontro di stasera per l'Inter, che si gode il successo della Primavera: la formazione di Madonna ha trionfato all'esordio stagionale in Youth League, ovviamente contro i parietà dello Slavia Praga. I nerazzurri mettono a frutto tutta la propria superiorità tecnica, concludendo la sfida casalinga 4-0 grazie alla doppietta dello scatenato Esposito e ai sigilli di Oristanio e Vergani, quest'ultimo su calcio di rigore. Inizio di competizione ideale dunque per la squadra giovanile dell'Inter, che nel prossimo turno se la vedrà col Barcellona.