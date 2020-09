Zaccardo: "Il Milan ha dominato. Ibra decisivo, speriamo sia l'anno buono"

Ospite di MilanTv Cristian Zaccardo, doppio ex della sfida fra Milan e Bologna, ha analizzato il successo dei rossoneri per 2-0 sulla compagine allenata da Sinisa Mihajlovic: "Ho visto un Milan solido che ha dominato la partita, un 2-0 senza sudare molto. Un Bologna in difficoltà a parte gli ultimi 20 minuti. Si è partiti con entusiasmo, le aspettative sono alte, speriamo sia l’anno buono. La difesa? Sottolineo la prova di Calabria, non ha fatto vedere palla a Barrow. I due centrali molto attenti, il Bologna ha creato pochissimo. Ibra? Poteva fare addirittura tripletta, è sempre decisivo. Anche a quest’età dimostra di essere un giocatore molto importante, ti aiuta a far crescere i giovani con la mentalità vincente che lui ha”.